Кравчук назвал жадность и карьеризм главными недостатками Порошенко

Желание стать богатым и страсть к карьеризму являются главными недостатками бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал первый украинский лидер Леонид Кравчук.

"Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. Бизнес-команда. Вот этот изъян, который не останавливает его ни перед чем, - это богатство. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

По словам политика, Порошенко никогда не любил слушать чужие советы. Экс-глава государства делал вид, что слушает их, однако всегда доверял лишь себе.

Ранее Кравчук выразил опасение, что действующий президент страны Владимир Зеленский повторит одну из ошибок Порошенко и выстроит неграмотную кадровую политику, где ключевые решения будут принимать не наиболее грамотные специалисты, а приближенные главы государства.