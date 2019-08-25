Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя

Президент США Дональд Трампа может пригласить российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Поскольку следующий саммит пройдет в США, то Трамп, как глава принимающего государства, имеет право по своему усмотрению пригласить на мероприятие лидеров любых стран в качестве гостей. В нынешнем году президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров Чили, Индии, Австралии и Испании.

Напомним, на прошлой неделе Трамп поддержал идею восстановления формата G8 с участием России, поскольку присутствие Москвы было бы целесообразным. По словам американского президента, в развале "Большой восьмерки" виноват его предшественник Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его".

В свою очередь Макрон, который в ходе телефонного разговора с Трампом и предложил пригласить Россию, обвинил журналистов в искажении его слов. Президент Франции подчеркнул, что возвращение к формату "Большой восьмерки" в условиях войны в Донбассе будет "стратегической ошибкой".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, к тому же многие вопросы гораздо эффективнее решать в формате G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте также: СМИ: Япония готова обсуждать возвращение России в G8

В СФ считают, что к политикам Евросоюза возвращается здравый смысл