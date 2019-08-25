Елизавета II пожаловалась на испорченный газон из-за вертолета Трампа

Королева Великобритании Елизавета II рассказала премьер-министру Австралии Скотту Моррисону про испорченный газон у Букингемского дворца из-за вертолетов, на которых американский президент Дональд Трамп прилетел во время своего июньского визита.

Как уточняет издание The Sunday Times со ссылкой на источники в администрации главы правительства Австралии, вертолет, в котором находился Трамп и его жена Меланья, приземлился напротив дворца в первый день визита американского президента в Великобританию. Рядом с ним сел и вертолет сопровождающих лиц.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - сказала королева Моррисону, который посетил Великобританию через несколько дней после Трампа.

Напомним, американский лидер прибыл в Лондон 3 июня и пробыл там три дня. Он был принят королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с главой правительства. Трамп также посетил торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии.