На Украине назвали успешными первые испытания ступени ракеты-носителя

Украинское конструкторское бюро "Южное" признало успешными первые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

"Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4". Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ", - отмечается в сообщении.

Испытания прошли 23 августа в преддверии Дня независимости Украины. Ракета-носитель "Циклон-4" является улучшенным вариантом трехступенчатой "Циклон-3". Она предназначена для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с бразильского космодрома Алькантара.

Реализация совместного космического проекта Бразилии и Украины началась в 2003 году. Первый пуск должен был состояться еще в 2006 году, однако сроки неоднократно сдвигались, а в 2015 году бразильская сторона отказалась участвовать в проекте. Совокупные убытки Украины из-за выхода Бразилии составили более 800 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в феврале руководитель NASA поблагодарил Украину за поддержку комических программ США и предложил украинскому послу Валерию Чалому рассмотреть возможность совместного освоения Луны.

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