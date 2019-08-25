Украинское конструкторское бюро "Южное" признало успешными первые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.
"Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4". Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ", - отмечается в сообщении.
Испытания прошли 23 августа в преддверии Дня независимости Украины. Ракета-носитель "Циклон-4" является улучшенным вариантом трехступенчатой "Циклон-3". Она предназначена для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с бразильского космодрома Алькантара.
Реализация совместного космического проекта Бразилии и Украины началась в 2003 году. Первый пуск должен был состояться еще в 2006 году, однако сроки неоднократно сдвигались, а в 2015 году бразильская сторона отказалась участвовать в проекте. Совокупные убытки Украины из-за выхода Бразилии составили более 800 миллионов долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в феврале руководитель NASA поблагодарил Украину за поддержку комических программ США и предложил украинскому послу Валерию Чалому рассмотреть возможность совместного освоения Луны.
Читайте также: Турчинов: Успех США в космосе - заслуга Украины
Украинская космическая отрасль потеряла миллионы долларов из-за разрыва с Россией
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Чаще всего жители столицы слушали именно "Bad guy" от Billie Eilish, сообщает "Яндекс.Музыка".
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
В начале августа президент России подписал закон о ряде изменений в действующее законодательство, результатом которых станет наведение порядка на рынке микрокредитования.