В КНДР испытали новую сверхмощную ракетную установку

Северная Корея успешно испытала новую сверхмощную многоразовую ракетную установку. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации журналистов, испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. "Тестовый запуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев", - отмечается в сообщении.

Южнокорейские военные уточняют, что в субботу, 24 августа, КНДР запустила два снаряда, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Ракеты пролетели около 380 км и упали в воду. Как заявляют в Сеуле, Северная Корея испытала новый тип ракет малой дальности, одна из которых похожа на российские "Искандеры", а вторая - на американские ATACMS.

Ракетные пуски стали уже седьмыми по счету за месяц для КНДР. В Пхеньяне утверждают, что запуски проходят на фоне совместных учений Южной Кореи и США.