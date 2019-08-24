Инструкторы Североатлантического альянса готовят сотни заключенных для диверсионной работы на территории Донбасса.
Об этом агентству новостей РИА рассказали в самопровозглашенной ЛНР со ссылкой на показания задержанного агента Службы безопасности Украины.
О том, что в ЛНР задержали агента СБУ Егора Гетьмана, стало известно вчера.
По словам мужчины, под легендой политзаключенного он находился в одной из исправительных колоний во Львовской области. Несколько раз в неделю, рассказал Гетьман, его и еще как минимум сотню заключенных тайно вывозили на Яворовский полигон для прохождения обучения.
Задержанный агент Службы безопасности Украины указал, что подготовкой диверсантов занимались инструкторы из Соединенных Штатов Америки, Канады и Польши.
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