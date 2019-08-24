Владимир Зеленский сравнил любовь к Украине с любовью к матери

Действующий президент Украины Владимир Зеленский признался в любви к постсоветской республике.

Соответствующее заявление глава государства сделал на торжестве по случаю очередной, 28-ой годовщины Дня независимости Украины.

Когда-то, отметил Владимир Зеленский, его спросили: "За что ты любишь Украину?". Это странный вопрос, уверен президент постсоветской республики, то же самое, например, что: "А за что ты любишь свою маму?".

Зеленский заявил, что любит Украину, потому что родился тут. Глава государства признался, что любит "флаг и когда он победно развевается" и "каждый уголок Украины".

Также действующий президент постсоветской республики отметил, что любит государственный гимн Украины. Это "главный хит" страны, заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что среди почетных гостей на торжестве по случаю 28-й годовщины Дня независимости Украины присутствовали сразу три бывших президента страны — Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

Петр Порошенко отсутствовал.