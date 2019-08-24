Германия осуждает сайт "Миротворец" и требует от Украины закрыть ресурс

Германия осуждает существование сайта "Миротворец" и требует от властей Украины принять меры по удалению ресурса.

Об этом, отвечая на запрос Левой партии, заявило правительство Германии.

Представитель Левой партии, немецкий политик Андрей Гунько призвал Берлин потребовать от Киева начать уголовное преследование администраторов сайта.

Гунько назвал данный сайт "инструментом запугивания всего украинского народа" и "страшным пережитком эпохи Порошенко".

Напомним, что сайт "Миротворец" размещает личные данные журналистов, актеров, политиков, музыкантов и прочих публичных персон, посещавших Крымский полуостров и Донбасс в обход украинских властей либо тем или иным способом сотрудничавших с представителями ЛНР и ДНР.

Примечательно, что хоть официального статуса ресурс и не имеет, внесенным в базу "Миротворца" лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в постсоветскую республику.