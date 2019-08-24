Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны.
Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В сообщении ведомства говорится о том, что постсоветские республики сегодня объединяют "братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты".
Александр Лукашенко также отметил, что Минск заинтересован в "дальнейшем укреплении стратегического партнерства" с Киевом.
Напомним, что День независимости Украины отмечается сегодня, 24 августа.
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