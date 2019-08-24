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В День независимости Украины Минск заявил о "духовных корнях" с Киевом

Мир » Бывший СССР print

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении ведомства говорится о том, что постсоветские республики сегодня объединяют "братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты".

Александр Лукашенко также отметил, что Минск заинтересован в "дальнейшем укреплении стратегического партнерства" с Киевом.

Напомним, что День независимости Украины отмечается сегодня, 24 августа.

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Темы украина зеленский лукашенко белоруссия
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