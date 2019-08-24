Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предложил Конгрессу открыть генконсульство страны в Гренландии.
Об этом сообщает международное агентство новостей Associated Press.
Предложение свое Вашингтон объясняет планами по усилению американского присутствия в Арктике.
Отметим, что генконсульство США в Гренландии перестало функционировать в 1954 году.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о намерении действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию.
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