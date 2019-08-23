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Латвийский министр призвал не искать русофобии в реформе образования

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал не искать русофобии в сокращении русскоязычных школ и переводе образования на национальный язык. Об этом он рассказал в интервью "Латвийскому радио 4". 

По словам министра, он не является противником русского языка, однако выступает против его самодостаточности в Латвии. Пунтулис понимает стремление части граждан донести до русскоязычного населения свою позицию на том языке, который был бы им понятен. Но он выразил опасение, что любое подобное обращение лишний раз способствует укреплению статуса русского языка. 

Пунтулис также сомневается, что "живущий здесь человек, не зная латышского языка, мог чувствовать себя абсолютно комфортно". 

Напомним, в рамках латвийской реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. Старшеклассники будут полностью переведены на обучение на национальном языке. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мае в социальных сетях латвийцы начали активно обсуждать празднование Масленицы. Недовольные популярностью русского праздника начали высказывать различные опасения. Националисты приравняли Масленицу к "чужим праздникам".

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Темы латвия министр русофобия русский язык реформа образования
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