560 тысяч граждан Украины в этом году отдохнули в Крыму

Значительный рост числа туристов из Украины в Крыму связан со спокойной обстановкой на полуострове.

Об этом заявил глава Министерства курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

В текущем году более 5 миллионов туристов посетили полуостров, указал Волченко. 560 тысяч из них — граждане Украины, отметил он.