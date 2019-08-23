Переживший операцию глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер идет на поправку

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер идет на поправку.

Об этом сегодня, 23 августа, рассказал СМИ представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

В данный момент 64-летний мужчина находится у себя дома в Люксембурге.

Напомним, что Жан-Клод Юнкер перенес операцию по хирургическому удалению желчного пузыря.

Мина Андреева уточнила, что Юнкер может выйти на работу уже не следующей неделе.