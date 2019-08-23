Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер идет на поправку.
Об этом сегодня, 23 августа, рассказал СМИ представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
В данный момент 64-летний мужчина находится у себя дома в Люксембурге.
Напомним, что Жан-Клод Юнкер перенес операцию по хирургическому удалению желчного пузыря.
Мина Андреева уточнила, что Юнкер может выйти на работу уже не следующей неделе.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.