В ГД предложили разместить российские ракетные системы в Венесуэле

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил действенный, по его словам, ответ РФ на испытания США ракет, нарушающих ДРСМД. По его словам, нужно разместить российские ракетные системы в Венесуэле.

Он заявил, что это "конечно, жестко". "Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - сказал парламентарий "Интерфаксу".

Он добавил, что если такое решение будет принято, США будут себя вести более аккуратно, так как понимают только грубую силу.

Напомним, об испытании крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии более 500 км, стало известно несколько дней назад. Сегодня российский лидер Владимир Путин обсудил эту тему с членами Совета безопасности.

Он поручил минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать угрозу, исходящую от действий США для России, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Источник фото: сайт Госдумы

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