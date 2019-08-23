Министерство обороны Украины потратит порядка 832 миллионов долларов на закупку вооружения и военной техники в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства постсоветской республики.
Согласно предоставленной информации, в 2021 году Минобороны Украины потратит на вооружение и технику ровно столько же, а уже в 2022 году — порядка 951 миллиона долларов.
"На восстановление и модернизацию всего парка вооружения и военной техники" Министерство обороны постсоветской республики пообещало выделить 555 миллионов долларов в 2020 году, 594 миллионов долларов в 2021 году и 713 миллионов долларов в 2022 году.
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