Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Ведь Дания, напоминают авторы материала, пока единственная в настоящее время страна, препятствующая строительству газопровода "Северный поток-2".
Дональд Трамп — "упрямый ребенок", сообщает Die Welt, мешающий не только развитию "благосостояния и безопасности" Украины, но и препятствующий поставкам американского сжиженного природного газа в Европу.
Разругавшись с Вашингтоном, Копенгаген может пойти навстречу Москве и дать свое согласие на строительство газопровода, прогнозирует Die Welt.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.