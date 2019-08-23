Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России

Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Ведь Дания, напоминают авторы материала, пока единственная в настоящее время страна, препятствующая строительству газопровода "Северный поток-2".

Дональд Трамп — "упрямый ребенок", сообщает Die Welt, мешающий не только развитию "благосостояния и безопасности" Украины, но и препятствующий поставкам американского сжиженного природного газа в Европу.

Разругавшись с Вашингтоном, Копенгаген может пойти навстречу Москве и дать свое согласие на строительство газопровода, прогнозирует Die Welt.