Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает маловероятным, что Киеву удастся удержать санкции и сохранить изоляцию России.
По ее словам, не стоит рассчитывать на то, "что всё будет легко". Зеркаль добавила, что с помощью санкций удалось остановить наступление на востоке Украины. "Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию", - сказала она "Интерфаксу".
Также замминистра отметила, что санкции не привели к ожидаемому результату, но сказать, что они совсем неэффективны, тоже нельзя. "Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим", - заявила Зеркаль.
Напомним, санкции были введены США, странами Евросоюза и некоторыми другими государствами в 2014-м в ответ на вхождение Крыма в состав РФ и вооруженный конфликт на юго-востоке Украины.
Москва, в свою очередь, утверждает, что референдум в Крыму соответствовал всем международным нормам, а в Донбассе Россия не является участником происходящего.
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