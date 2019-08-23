Глава МВД Украины предложил продать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил главе минфина продавать в Россию изъятые полицейскими наркотики. Свое предложение он озвучил в ходе заседания коллегии министерства.

Как сообщает украинский телеканал "112 Украины", во время заседания председатель Национальной полиции Сергей Князев привел статистику совершения преступлений с начала 2019 года и за последние пять лет.

Аваков выслушал доклад и затем обратился министру финансов Оксане Маркаровой. "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД", - сказал он.

Макарова улыбнулась и ответила, что предложение главы МВД показалось ей смешным, но "без изменений в законодательство это невозможно".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин поручил минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России. Президент также потребовал принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. Об этом он заявил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

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