Леонид Кравчук призвал провести парад, когда в Донбассе воцарится мир

Отметить масштабным парадом мир на донбасской территории, когда тот будет установлен, призвал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом", — отметил он.

По данным ТАСС, Кравчук выразил уверенность в скором окончании военного конфликта. В числе первых "симптомов" перемен он отметил встречу президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Также, по словам экс-главы республики, определенные подвижки отмечают дипломатические представители, в частности, об этом у него была беседа с американским послом.

Кравчук призвал идти "одной дорогой к миру" всю страну, включая все политические силы вместе с действующей властью.

Ранее сообщалось, что 22 августа в Донецке над зданием Народного совета самопровозглашенной ДНР подняли государственный флаг России.