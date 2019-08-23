Отметить масштабным парадом мир на донбасской территории, когда тот будет установлен, призвал первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом", — отметил он.
По данным ТАСС, Кравчук выразил уверенность в скором окончании военного конфликта. В числе первых "симптомов" перемен он отметил встречу президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Также, по словам экс-главы республики, определенные подвижки отмечают дипломатические представители, в частности, об этом у него была беседа с американским послом.
Кравчук призвал идти "одной дорогой к миру" всю страну, включая все политические силы вместе с действующей властью.
Ранее сообщалось, что 22 августа в Донецке над зданием Народного совета самопровозглашенной ДНР подняли государственный флаг России.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.