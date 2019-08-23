Действующий президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский президент указал, что Киев просил "какой-то поддержки". О какой именно поддержке шла речь, Лукашенко не уточнил.
Президент Белоруссии отметил, что отношения двух соседних постсоветских республика складываются неплохо.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.