Республиканцы выпустили футболки с Гренландией в составе США

Национальный комитет Республиканской партии США выпустил в продажу ограниченный тираж футболок с картой Соединенных Штатов, куда также входит и Гренландия.

Как отмечается на официальном сайте комитета, республиканцы готовы выслать футболку за пожертвования в размере от 25 долларов в поддержку идеи президента "сделать Америку еще больше".

Напомним, 16 августа ряд американских СМИ написали об идее Трампа купить у Дании Гренландию, позднее эту информацию подтвердил и сам американский президент. Власти Гренландии, которая является автономной территорией в составе королевства, отреагировали на намерения США негативно. Премьер-министр Дании назвала эту ситуации "абсурдной". В ответ Дональд Трамп решил отложить свой визит в Копенгаген.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кремль не следит за спором, связанным с планами США по Гренландии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не наше дело, таким международным шопингом не занимаемся. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала, но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться", - подчеркнул он.

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