Вашингтон предлагал Дании продать Гренландию США еще в прошлом году

Сенатор-республиканец от американского штата Арканзас Том Коттон предлагал послу Дании в США продать Гренландию еще летом минувшего года.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Герту Лозе, посол Дании в Соединенных Штатах Америки, был "застигнут врасплох".

Также выяснилось, что Том Коттон поднимал вопрос о покупке самого большого в мире острова на встрече с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили о планах Трампа приобрести входящую в состав Дании Гренландию.