Сенатор-республиканец от американского штата Арканзас Том Коттон предлагал послу Дании в США продать Гренландию еще летом минувшего года.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Герту Лозе, посол Дании в Соединенных Штатах Америки, был "застигнут врасплох".
Также выяснилось, что Том Коттон поднимал вопрос о покупке самого большого в мире острова на встрече с действующим президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили о планах Трампа приобрести входящую в состав Дании Гренландию.
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