Марин Ле Пен назвала антироссийскую идеологию пережитком прошлого

Высказывания европейских лидеров против возвращения Российской Федерации в G8 — абсурдная попытка повторить события времен холодной войны.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Политик указала, что сотрудничество России и Европы могло бы быть полезным для государств Европейского союза. Антироссийская идеология, считает Марин Ле Пен, пережиток прошлого.

Напомним, что на сегодняшний день в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.