Высказывания европейских лидеров против возвращения Российской Федерации в G8 — абсурдная попытка повторить события времен холодной войны.
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Политик указала, что сотрудничество России и Европы могло бы быть полезным для государств Европейского союза. Антироссийская идеология, считает Марин Ле Пен, пережиток прошлого.
Напомним, что на сегодняшний день в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.