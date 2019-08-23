Пособнику нацистов из Литвы изготовят мемориальную доску в его честь

Сторонники Йонаса Норейки-Ветры хотят изготовить и повесить новую доску в честь литовского пособника нацистов.

Об этом агентству новостей BNS рассказал председатель Союза борцов за свободу Литвы Йонас Бурокас.

Ранее памятная доска висела на стене библиотеки Академии наук в Вильнюсе, но была снята. Активисты планируют установить новую мемориальную доску на то же место.

Напомним, что Йонас Норейка-Ветра во времена Второй мировой войны не только принимал самое непосредственное участие в геноциде евреев, но и идеологически обосновывал гонения.

Решение о снятии мемориальной доски со стены библиотеки Академии наук в Вильнюсе принял мэр столицы постсоветской республики Ремигиюс Шимашюс.