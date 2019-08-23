Прибалтика призвала Евросоюз расследовать "преступления сталинизма"

Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Польша призвали страны Европейского союза расследовать "преступления сталинизма и нацизма".

Отметим, что страны связали свое требование с 80-летием пакта Молотова — Риббентропа, которое отмечается сегодня, 23 августа.

Напомним, что государства Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — приравняли так называемый сталинизм к фашизму и в развязывании Второй мировой войны обвиняют Иосифа Сталина не меньше, чем Адольфа Гитлера.