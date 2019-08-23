Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Польша призвали страны Европейского союза расследовать "преступления сталинизма и нацизма".
Отметим, что страны связали свое требование с 80-летием пакта Молотова — Риббентропа, которое отмечается сегодня, 23 августа.
Напомним, что государства Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — приравняли так называемый сталинизм к фашизму и в развязывании Второй мировой войны обвиняют Иосифа Сталина не меньше, чем Адольфа Гитлера.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.