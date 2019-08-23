Кличко: Севастополь, как и Киев, обладает на Украине "особым статусом"

Севастополь, как и Киев, обладает на Украине "особым статусом".

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил мэр столицы постсоветской республики Виталий Кличко.

Это значит, пояснил экс-боксер, что градоначальники в этих городах являются и главами городской администрации. Но власти Украина, посетовал Кличко, пытаются ограничить полномочия мэра.

Напомним, что Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.