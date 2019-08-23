Севастополь, как и Киев, обладает на Украине "особым статусом".
Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил мэр столицы постсоветской республики Виталий Кличко.
Это значит, пояснил экс-боксер, что градоначальники в этих городах являются и главами городской администрации. Но власти Украина, посетовал Кличко, пытаются ограничить полномочия мэра.
Напомним, что Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.