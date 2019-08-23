В правительстве ФРГ заявили об ответственности за Вторую мировую войну

Германия по-прежнему несет историческую ответственность за Вторую мировую войну. Такое заявление сделал координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе.

"Как немцы мы несем нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от нее или приуменьшать её. Чтобы соответствовать ей, нам нужно взаимопонимание с соседями", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Заявление сделано в связи с 80-летием со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа. Вскоре после заключения пакта, указал Визе, Германия развязала войну. "Я убежден, что мы не должны считать приемлемыми разделительные линии в Европе - ни на карте, как это было однажды в секретном дополнительном протоколе, ни в головах", - отмечается в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в марте польские активисты разместили петицию на имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с просьбой о помощи в вопросе возвращения военных репараций со стороны России и Германии за ущерб, причиненный Польше этими странами в ходе Второй мировой войны.

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