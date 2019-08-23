Единственный иностранный эксплуатант SSJ100 планирует их продать

Мексиканская Interjet, которая в настоящее время является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, намерена их продать.

В парке Interjet 22 самолета этого типа. "Ведомости" пишут, что продан может быть только 21, так как один был поврежден и разобран на запчасти.

Такое решение компания приняла из-за тяжелого финансового положения. В 2016-2017 гг. она перестала платить за запчасти производителю машин "Гражданским самолетам Сухого", а также производителю двигателей - Powerjet, в итоге они перестали поставлять компоненты. Ситуацию Interjet усугубляла тем, что снимала с "отлетавших" самолетов запчасти и ставила их на другие.

На данный момент летать продолжают только шесть SSJ100 из парка Interjet.

В свое время Мексика получила новые самолеты, им не более 6 лет. Interjet хочет получить за них по $16-17 млн.

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