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Источник Правда.Ру

США обвинили Китай в агрессии против Вьетнама

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Соединенные Штаты Америки обвинили Китайскую народную республику в агрессии в отношении Вьетнама.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

Вашингтон, отметила специалист, обеспокоен действиями Пекина по "эскалации политики шантажа в отношении давней деятельности Вьетнама по разведке нефти и газа в Южно-Китайском море".

13 августа этого года Китай направил в спорные районы Южно-Китайского моря гидрографическое судно в сопровождении военных кораблей, указала Морган Ортагус. Таким образом, отметила официальный представитель Госдепа США, КНР запугивает "других претендентов на разработку ресурсов" региона.

Ортагус пообещала, что Соединенные Штаты Америки будут защищать энергетическую безопасность своих союзников в Южно-Китайском море.

Напомним, что у Китайской народной республики, Японии, Филиппин и Вьетнама есть разногласия по поводу морских границ и зон ответственности как в Южно-Китайском, так и Восточно-Китайском морях.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен действиями Китайской народной республики в Арктике.

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Темы газ сша море нефть китай япония вьетнам филиппины экономика
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