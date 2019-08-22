Словения укрепляет границу с Хорватией из-за наплыва беженцев

Власти Словении строят дополнительные укрепления на государственной границе с Хорватией.

Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.

Меры направлены на то, чтобы сократить число беженцев, стремящихся на территорию Словении, пишут авторы материала.

В текущем году словенская полиция, сообщает Reuters, зарегистрировала порядка 7415 нелегальных мигрантов. Данный показатель превосходит показатели аналогичного периода прошлого года на целых 56%, отмечает новостное агентство.

Согласно предоставленной информации, нелегальные мигранты прибывают в Словению из Алжира, Афганистана, Бангладеш, Марокко и Пакистана. Подавляющее большинство беженцев рассматривают страны бывшей Югославии в качестве перевалочного пункта. Мигранты стремятся в Италию и Австрию, гораздо более лояльные по отношению к ним страны.

Власти Словении намерены установить 40-километровый забор на границе с Хорватией. Высота ограждения составит порядка 2,5 метров.

Отметим, что республика уже возводила приграничный забор во время миграционного кризиса 2015 года. После завершения строительства нового участка общая протяженность ограждения составит 219 километров.

Ранее в Сербии, еще одном государстве канувшей в лету Югославии, предложили на время передать непризнанную Республику Косово в пользование Российской Федерации.

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