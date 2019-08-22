Песков: возвращение G8 - не самоцель для России

Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, к тому же многие вопросы гораздо эффективнее решать в формате G20. Об этом сегодня заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, нельзя обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия Китая и Индии, а также "целой группы других стран". Владимир Путин отмечал, что РФ не отказывается от общения с другими государствами в любых форматах, констатировал представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре предложение пригласить Россию на встречу G7, которая состоится в следующем году. Американский лидер считает целесообразным возвращение к формату G8, так как многие глобальные вопросы касаются нашей страны.

В четверг эту тему обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон. Они обратили внимание на невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока она "нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность".

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