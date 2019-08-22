Аккаунт Кличко в Instagram заблокировали из-за интернет-троллей

Аккаунт мэра Киева Виталия Кличко в Instagram заблокировали из-за атаки интернет-троллей. Об этом заявил сам градоначальник.

"Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. И, видно, не всем это нравится!", - написал он на своей странице в Facebook.

Политик добавил, что его Instagram-аккаунт скоро восстановят, а пока он будет оставаться на связи с подписчиками через другие социальные сети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пытался уволить Виталия Кличко с должности мэра Киева, но у него этого не получилось, поскольку правительство отказалось рассматривать данный вопрос.