Действующему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не стоило благодарить правительство Украины за "усилия в войне против антисемитизма".
Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.
Ведь на сегодняшний день отношение постсоветской республики к преступлениям нацизма неоднозначно, отмечают авторы материала.
Напомним, что Биньямин Нетаньяху выразил Украине благодарность в ходе своей недавней встречи с ее действующим президентом Владимиром Зеленским.
В последние годы руководство постсоветской республики приняло ряд спорных решений, сообщает The Times of Israel. Например, пишут авторы материала, Киев принял пакет законов о декоммунизации.
В результате этого на Украине были реабилитированы ультранационалистические деятели. Ветеранов Великой Отечественной войны, напоминает The Times of Israel, уравняли в статусе с такими людьми, как Степан Бандера и Роман Шухевич.
Бандеру и Шухевича причастны к еврейским погромам на Украине в 1941 году, указывают авторы материала.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху демонстрирует отказ от противостояния ревизионизму, который характерен для некоторых союзников Израиля как в Восточной, так и в Центральной Европе, резюмирует The Times Of Israel. Все для того, поясняет издание, чтобы выступить вместе с ними против более критически настроенных в отношении Израиля членов Европейского союза.
Напомним, что по прибытию на Украину Биньямина Нетаньяху и его жену Сару в аэропорту Киева встретили девушки в традиционных украинских костюмах с хлебом-солью. Премьер Израиля откусил каравай, а вот его супруга предложенный ей кусок прост отбросила в сторону.
В Израиле попытались встать на защиту Сары Нетаньяху, поведение которой вызвало большой международный скандал.
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