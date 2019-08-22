В китайском городе Хэфэй, расположенном в провинции Аньхой, 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.
Во время летних каникул он играл на смартфоне по 10 часов, не слушаясь родителей, которые его ругали. В итоге ребенка пришлось отвести к врачу.
Окулист сказал, что проблемы со зрением действительно вызваны увлечением играми, и посоветовал ограничить время перед экраном смартфона на несколько месяцев. Если за этот период ситуация не улучшится, мальчику предстоит операция.
Выслушав доктора, ребенок сказал, что отказаться от игр он не сможет, несмотря на развившееся косоглазие.
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