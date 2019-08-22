Представители Европейского союза посчитали, что возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России было бы признаком слабости участников G7.
"Идея приглашения России на саммиты "семерки" без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это - признак слабости", - рассказал источник агентства ТАСС в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7.
Он добавил, что причина исключения России из "восьмерки" в 2014 году сохраняется до сих пор. Другой источник агентства посчитал возвращение Крыма Украине "необходимым условием для приглашения России". Он отказался комментировать то, что Россия не является участником минских соглашений.
По словам европейского дипломата, тема возвращения России в объединение не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, однако может рассматриваться в отдельном порядке.
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