Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил о возможных уличных беспорядках в Париже.
В Twitter ведомства сообщается, что они могут произойти 24 августа из-за манифестации движения "жёлтых жилетов".
"Франция: 24 августа в городе Париже манифестация движения "жёлтых жилетов"; шествие начнётся в 09:00 от станции метро Bir-Hakeim до станции метро Campo-Formio; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки", - говорится в заявлении.
Масштабные акции "желтых жилетов" начались в конце 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. Позже требования стали касаться также борьбы с бедностью, повышения зарплат и пенсий и т.п.
Сейчас на таких акциях звучат и политические лозунги, вплоть до призывов к отставке президента Эммануэля Макрона.
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