Чуть меньше половины украинцев (41%) поддерживают вступление страны в НАТО, поскольку такой шаг позволит гарантировать безопасность государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Как отмечают социологи, 36% опрошенных считают, что нейтральный статус обеспечит большую безопасность, чем вступление в альянс. При этом в декабре минувшего года вступление в НАТО поддерживали 46% украинцев, обратного мнения придерживались 24%.
Только 7,4% респондентов считают, что наилучшим вариантом для Украины станет военный союз с Россией и другими странами СНГ, еще 15% затруднились ответить на данный вопрос. В 2018 году союз с Россией поддерживало чуть меньше украинцев - 7,2% опрошенных.
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