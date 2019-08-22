Социологи отметили снижение числа сторонников вступления Украины в НАТО

Чуть меньше половины украинцев (41%) поддерживают вступление страны в НАТО, поскольку такой шаг позволит гарантировать безопасность государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Как отмечают социологи, 36% опрошенных считают, что нейтральный статус обеспечит большую безопасность, чем вступление в альянс. При этом в декабре минувшего года вступление в НАТО поддерживали 46% украинцев, обратного мнения придерживались 24%.

Только 7,4% респондентов считают, что наилучшим вариантом для Украины станет военный союз с Россией и другими странами СНГ, еще 15% затруднились ответить на данный вопрос. В 2018 году союз с Россией поддерживало чуть меньше украинцев - 7,2% опрошенных.