Власти Японии готовы обсуждать возвращение России в G8, в том числе если тему поднимут на саммите в Биаррице, сообщает EFE со ссылкой на источник.
Это мотивируется тем, что официальный Токио считает важным подключать РФ к обсуждению важных международных вопросов и принял к сведению позицию Дональда Трампа. Она, напомним, заключается в том, что многое из обсуждаемого в G7 напрямую связано с Россией, а Владимир Путин смог своей политикой "переиграть" Барака Обаму, при котором G8 и перешла к формату G7.
Тем не менее, французское руководство, по данным СМИ, "требует" от России сначала прогресса в донбасском кризисе и выполнения "минских договоренностей". Немецкий канцлер Ангела Меркель напомнила также, что исключение из G8 произошло из-за ситуации на Украине. "Не готов" к возвращению России и британский премьер Борис Джонсон.
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