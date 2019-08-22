Китай усомнился в перспективах развития отношений с США

Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Меры, предпринимаемые Вашингтоном, создадут определенные трудности для китайского экспорта. Однако в целом ситуация находится полностью под контролем", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Китайский чиновник добавил, что власти страны твердо уверены в гармоничном и стабильном росте национальной экономики. По его словам, заявления американской стороны об "обманных действиях китайской стороны" подрывают традиции взаимовыгодного сотрудничества. "В таких условиях наше двустороннее взаимодействие с США не может оказаться долгосрочным", - заключил Фэн.

Ранее Дональд Трамп назвал Китай "большой экономической угрозой", которой должны были заниматься его предшественники - Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон.