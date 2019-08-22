Страны-соседи Афганистана в определенный момент должны будут вступить в битву и активизировать борьбу с «Исламским государством» (запрещенным в России).
Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп. К будущим участникам этой битвы он отнес Россию, Иран, Ирак и Турцию. Причиной Трамп называет вывод в будущем американских войск из региона.
Также президент отметил, что в самом сердце событий находится не участвующая в борьбе Индия и очень мало участвующий Пакистан - «это несправедливо».
Ранее Дональд Трамп заявил, что мог бы победить в Афганистане за десять дней, но не стал так делать, потому что это привело бы к многочисленным жертвам. Также он подчеркнул, что даже после вывода войск США из азиатской республики необходимо оставить там разведку.
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