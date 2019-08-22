Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Данию за недостаточные расходы на содержание Североатлантического альянса.
Об этом глава США написал в своем личном аккаунте в Twitter.
На сегодняшний день Дания вкладывает лишь 1,35% своего ВВП в расходы НАТО, отметил Дональд Трамп. Но Дания — страна богатая, указывает президент Соединенных Штатов Америки, и ее расходы должны быть на уровне 2%.
США защищают Европу, но лишь 8 из 28 государстве НАТО тратят положенные 2% на Североатлантический альянс, посетовал Трамп.
Отметим, что Дания является одним из старейших членов НАТО. Скандинавское государство вступило в альянс в момент его основания в 1949 году. Тогда же в военно-политический блок вступили США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Люксембург, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Италия и Португалия.
Напомним, что 16 августа текущего года издание The Wall Street Journal написало о намерении Дональда Трампа купить входящую в состав Дании Гренландию. Авторы материала отметили, что Соединенные Штаты Америки планируют использовать самый большой в мире остров для расширения американского присутствия в Арктике.
Датская королевская семья, отметим, не исключает возможности продажи Гренландии США.
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