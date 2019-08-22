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Пентагон требует включить "новое оружие России" в СНВ-3

Мир print

Оружейные новинки, успевшие появиться у Российской Федерации за время после подписания СНВ-3, требуют ввести в его обновленную версию.

На это претендует руководитель Пентагона Марк Эспер. По его предположению, Россия намерена расширять ядерный арсенал, "чтобы иметь дело с США". Также в Пентагоне считают возможным наличие у России ядерных боеголовок, имеющих цели в Европе и ранее подпадавших под ДРСМД.

СНВ-3 был заключен в 2010 году. Это единственное соглашение о сокращении вооружений, актуальное сейчас  между Россией и США, его срок истекает в 2021 году. Вашингтон пока не заявлял о решении продлить его, в Москве же отмечали, что готовы это обсудить.

Ранее заместитель государственного секретаря США по вопросам политики Дэвид Хейл заявил, что США  рассматривает потенциальную возможность заключить с РФ  новое соглашение по ограничению вооружений.

 

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Темы снв-3 оружие пентагон
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