Пентагон требует включить "новое оружие России" в СНВ-3

Оружейные новинки, успевшие появиться у Российской Федерации за время после подписания СНВ-3, требуют ввести в его обновленную версию.

На это претендует руководитель Пентагона Марк Эспер. По его предположению, Россия намерена расширять ядерный арсенал, "чтобы иметь дело с США". Также в Пентагоне считают возможным наличие у России ядерных боеголовок, имеющих цели в Европе и ранее подпадавших под ДРСМД.

СНВ-3 был заключен в 2010 году. Это единственное соглашение о сокращении вооружений, актуальное сейчас между Россией и США, его срок истекает в 2021 году. Вашингтон пока не заявлял о решении продлить его, в Москве же отмечали, что готовы это обсудить.

Ранее заместитель государственного секретаря США по вопросам политики Дэвид Хейл заявил, что США рассматривает потенциальную возможность заключить с РФ новое соглашение по ограничению вооружений.