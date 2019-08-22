Израильские военные на Голанских высотах по ошибке открыли огонь по гражданскому летательному аппарату.
Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, он был принят за подозрительный летательный аппарат из Сирии, представляющий реальную угрозу. О каком типе аппарата идет речь, не сообщается, о последствиях его обстрела тоже.
"Когда поняли, что это израильский гражданский аппарат, огонь прекратили", - отмечается в заявлении.
СМИ сообщают, что обстрелян был легкий самолет, выполнявший аэрофотосъемку. Пострадавших нет.
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