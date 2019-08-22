Американские дайверы, совершившие экспедицию к обломкам "Титаника", обнаружили "ужасающие", по их словам, повреждения корабля. Вызваны они воздействием коррозии и микроорганизмов.
Эта экспедиция стала первым исследованием "Титаника" при участии человека за 14 лет. Ее участники отметили, что наиболее сильно пострадала правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. Дальше процесс разрушения корабля будет только усиливаться, заявили они.
Напомним, "Титаник" затонул в апреле 1912 года, натолкнувшись на айсберг. Погибли около 1,5 тыс. человек.
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