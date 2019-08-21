С приветствия на русском началась встреча президентов РФ Владимира Путина и Финляндии Саули Ниинистё. Финский лидер сказал по-русски: "Я рад новой встрече".
Ниинистё выразил надежду, что визит Путина в Хельсинки увенчается успехом, и отметил, что страна внимательно следила за его переговорами с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", — добавил Ниинистё. Предполагается, что президенты будут обсуждать, в частности, украинский конфликт, проблемы Арктики и полеты над балтийской территорией.
В сентябре 2018 года Саули Ниинистё заявил в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine, комментируя возможность вступления своей страны в Североатлантический альянс, что он отказывается видеть в России угрозу, в том числе для Прибалтики.
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