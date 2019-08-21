Трамп рассказал, кто мешает экономическому росту США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что экономическому росту США мешают Федеральная резервная система и её глава Джером Пауэлл, которые выступают за сохранение высокой процентной ставки.

"Хорошо продвигаемся с Китаем и по другим торговым сделкам. Единственная наша проблема - Джером Пауэлл и ФРС, - написал Трамп в Twitter. - Он как гольфист, который не может нанести удар".

Президент добавил, что если Пауэлл сделает "правильные вещи", "будет рост". По его словам, США соревнуются со многими странами, у которых ставка гораздо ниже.

"Но у нас ставка должна быть еще ниже. Просыпайся, ФРС", - заключил он.