Глава эстонского Минфина отказался уйти в отставку из-за скандала

Глава Минфина Эстонии Мартин Хельме отказался уйти в отставку, аргументируя это тем, что он "не понимает" требование президента страны. Ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд поручила премьеру Юри Ратасу довести до Хельме необходимость его отставки из-за скандала.

На прошлой неделе Мартин Хельме, который по совместительству замещал министра внутренних дел страны, предпринял попытку уволить главу департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахер за то, что последний оповестил своих сотрудников о возможных сокращениях из-за снижения объемов финансирования.

Юри Ратас указал главе Минфина, что вопрос увольнения Вахера не входит в его юрисдикцию, а должен быть решен на правительственном уровне.