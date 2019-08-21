Глава Минфина Эстонии Мартин Хельме отказался уйти в отставку, аргументируя это тем, что он "не понимает" требование президента страны. Ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд поручила премьеру Юри Ратасу довести до Хельме необходимость его отставки из-за скандала.
На прошлой неделе Мартин Хельме, который по совместительству замещал министра внутренних дел страны, предпринял попытку уволить главу департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахер за то, что последний оповестил своих сотрудников о возможных сокращениях из-за снижения объемов финансирования.
Юри Ратас указал главе Минфина, что вопрос увольнения Вахера не входит в его юрисдикцию, а должен быть решен на правительственном уровне.
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