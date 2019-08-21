В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что Россия может вернуться в G8, если будут устранены причины, по которым произошло её исключение.

Он отметил, что ситуации в Крыму и Донбассе все так же имеют место быть, поэтому пока решение "большой семерки" остаётся в силе. Берлин принял к сведению, что президент США Дональд Трамп намерен поднять эту тему на саммите в Биаррице, добавил политик.

Возможность возвращения России к работе в G8 прокомментировал и вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Он написал в Twitter, что это будет поражением Украины, если не будет урегулирован конфликт в Донбассе, а Крым не станет украинским.

Напомним, ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре предложение пригласить Россию на следующую встречу G7, которая состоится в 2020 году. По словам американского лидера, возвращение к формату G8 целесообразно, поскольку очень многие глобальные вопросы касаются РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ждет конкретных предложений и что "надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу".

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