Три года назад в Ливии был задержан танкер "Теметерон" за контрабанду нефти. Ливийский суд отпустил всех членом экипажа кроме капитана Владимира Текучева и старпома Сергея Самойлова. Их признали виновными и приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.
В июле Текучев и Самойлов были освобождены и вернулись в Россию. Капитан танкера на пресс-конференции рассказал об условиях содержания в исправительных учреждениях Ливии. По его словам, заключенные содержаться в камерах по 27 человек площадью не более 12 квадратных метров.
У заключенных не было спальных принадлежностей. На одну камеру выделяли два солдатских одеяла. Текучев признал, что после заключения имеет проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него цистит и проблемы с пищеварением.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?