Российские моряки рассказали об условиях содержания в ливийской тюрьме

Три года назад в Ливии был задержан танкер "Теметерон" за контрабанду нефти. Ливийский суд отпустил всех членом экипажа кроме капитана Владимира Текучева и старпома Сергея Самойлова. Их признали виновными и приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.

В июле Текучев и Самойлов были освобождены и вернулись в Россию. Капитан танкера на пресс-конференции рассказал об условиях содержания в исправительных учреждениях Ливии. По его словам, заключенные содержаться в камерах по 27 человек площадью не более 12 квадратных метров.

У заключенных не было спальных принадлежностей. На одну камеру выделяли два солдатских одеяла. Текучев признал, что после заключения имеет проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него цистит и проблемы с пищеварением.