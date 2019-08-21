Средняя зарплата на Украине в следующем году может достигнуть $540, полагает премьер республики Владимир Гройсман. Так он заявил на сессии правительства.
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», - цитирует его Интерфакс. Текущую же среднюю зарплату по стране Гройсман определил как $407.
Ранее руководитель партии "Слуга народа", получившей максимум мест в Верховной Раде по итогам парламентских выборов, Дмитрий Разумков заявил, что депутаты получают маленькую зарплату. По его мнению, оплату труда парламентариев можно назвать "минимальной". Реально эта оплата достигает $1,9 тысяч долларов.
А другой депутат этой же партии Жан Беленюк заявил, что прожиточный минимум на Украине равен около $1,2 тыс., хотя на самом деле он 2007 гривен - около $80.
Фото: ukrr.info
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